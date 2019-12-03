"Замерз на концерте Кобзона": стало известно о смерти террориста "ДНР"

В сети появилась информация о смерти террориста "ДНР" Леонида Афенкина. Предатель был родом из Старобешево Донецкой области и числился в списках сайта "Миротворец".
Об этом на своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"200 бригада. 01.12.19 Афенкин Леонид сходил на концерт Кобзона и там замерз. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина, и победа за нами!" – отметил он.
Новость о смерти оккупанта
Telegram-канал Анатолия Штефана
Террорист "ДНР" Леонид Афенкин
Telegram-канал Анатолия Штефана
Террорист "ДНР" Леонид Афенкин
Telegram-канал Анатолия Штефана
Страница Афенкина в соцсетях
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе потери российских оккупационных войск в ноябре превысили 100 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют санитарные потери врага.
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