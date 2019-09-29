Стало известно о смерти раненого на Донбассе воина-героя: в сети горе

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре в воскресенье, 29 сентября, умер раненный на Донбассе боец Национальной гвардии Владимир Аджавенко (позывной "Аджа").
Об этом на странице в Facebook сообщил побратим погибшего Николай Ворошнов. Известно, что защитник Украины был старшим сержантом, разведчиком-наводчиком батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии.
Он родился в 1995 году, жил в Мариуполе. 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области Аджавенко получил сверхтяжелое сквозное пулевое ранение головы от снайпера наемников РФ.
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24tv.ua
Владимир Аджавенко
Владимир Аджавенко
Парень был эвакуирован военной авиацией в больницу Мечникова, перенес сложную операцию и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
"Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", – написал Ворошнов.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов. В течение суток наши воины не понесли потери.
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