Стало известно о смерти раненого на Донбассе воина-героя: в сети горе

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре в воскресенье, 29 сентября, умер раненный на Донбассе боец Национальной гвардии Владимир Аджавенко (позывной "Аджа").

Об этом на странице в Facebook сообщил побратим погибшего Николай Ворошнов. Известно, что защитник Украины был старшим сержантом, разведчиком-наводчиком батальона специального назначения "Донбасс" Национальной гвардии.

Он родился в 1995 году, жил в Мариуполе. 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области Аджавенко получил сверхтяжелое сквозное пулевое ранение головы от снайпера наемников РФ.

Иллюстрация 24tv.ua

Владимир Аджавенко Facebook

Владимир Аджавенко Facebook

Парень был эвакуирован военной авиацией в больницу Мечникова, перенес сложную операцию и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", – написал Ворошнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов. В течение суток наши воины не понесли потери.

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