Стало известно о смерти награжденного Захарченко террориста "Л/ДНР". Фото

Кирилл Лютый Расследования 21:03, 15.07.2020 Обновлено: 21:07, 15.07.2020

Скончался террорист "Л/ДНР" Николай Гречкосий с позывным "Волга".

О его смерти оккупанты сообщили во вторник, 14 июля, информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале.

Боевику было 39 лет, он был уроженцем Луганска. Однако зимой 2018 года Гречкосий был награжден уже покойным главарем "ДНР" Александром Захарченко "за мужество и героизм во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции 2015 года".

Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана
Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана
Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.

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