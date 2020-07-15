Стало известно о смерти награжденного Захарченко террориста "Л/ДНР". Фото
Николай Гречкосий и Александр Захарченко.
Скончался террорист "Л/ДНР" Николай Гречкосий с позывным "Волга".
О его смерти оккупанты сообщили во вторник, 14 июля, информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале.
Боевику было 39 лет, он был уроженцем Луганска. Однако зимой 2018 года Гречкосий был награжден уже покойным главарем "ДНР" Александром Захарченко "за мужество и героизм во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции 2015 года".
Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана
Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана
Скриншоты с Telegram-канала Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.