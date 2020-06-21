Стало известно о смерти майора ВСУ, прошедшего Иловайский котел. Фото героя

Кирилл Лютый Расследования 00:54, 22.06.2020

В Киеве 19 июня скончался Роман Богатырь – майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона, который прошел Иловайский котел.

Как сообщил в Facebook волонтер Станислав Кушнаров, военный скончался из-за тромба в легочной артерии.

Депутат 7-го созыва Каменского горсовета Андрей Иванченко в Facebook рассказал, что погибший помимо боев за Иловайск получил множество травм, защищая независимость Украины. В частности, в декабре 2014 года он получил тяжелую травму возле Кряковки, попав в засаду террористов.

Ряды ВСУ мужчина покинул в 2016 году и с того времени занимался волонтерской деятельностью.

Роман Богатырь. Фото - фейсбук майора ВСУ

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, награжден 13 августа 2015 года орденом Богдана Хмельницкого III степени", – рассказал Иванченко.

Попрощаются с уроженцем Каменского в понедельник, 22 июня, в Киеве, на улице Новогоспитальная, 5.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Харьковщине простились с убитым снайпером бойцом ВСУ Богданом Коваленко. Погибшему бойцу было всего 22 года.

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