Десятки убитых и раненых: стало известно о новом поражении России на Донбассе

Российские оккупационные войска на Донбассе 28 ноября получили отпор от сил ООС и снова понесли потери в количестве двух человек. При этом за неделю боевики потеряли убитыми десять членов личного состава.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, за прошедшие сутки один террорист убит и один ранен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Потери российско-оккупационных войск 28 ноября составили: безвозвратные (200) – один (11 омсп). Санитарные (300) – один (7 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал защитник Украины.

Потери россиян на Донбассе LIGA.net

В целом за неделю, с 22 по 28 ноября, оккупанты, по данным Штефана, потеряли 25 человек, из которых 10 убитыми и 15 ранеными. Эту информацию подтвердили и на странице штаба ООС в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага. Напоминаем, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в официальной сводке.

Также Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что потерям террористом способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях. Так, это уже привело к гибели и ранениям в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ.

"Кроме того, врагом устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе вне позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 ноября группа террористов на Донбассе подорвалась на собственной мине. Ранения получили шесть российских оккупантов.

А 26 ноября боевики потеряли четыре человека личного состава – двоих убитыми и двоих ранеными.

Также стало известно о смерти террориста "Л/ДНР" Артема Морозова из Симферополя.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!