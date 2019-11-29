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30 ноября • обновлено в 11:24
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Десятки убитых и раненых: стало известно о новом поражении России на Донбассе

44.6т
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Российские оккупационные войска на Донбассе 28 ноября получили отпор от сил ООС и снова понесли потери в количестве двух человек. При этом за неделю боевики потеряли убитыми десять членов личного состава.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, за прошедшие сутки один террорист убит и один ранен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Потери российско-оккупационных войск 28 ноября составили: безвозвратные (200) – один (11 омсп). Санитарные (300) – один (7 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал защитник Украины.

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Потери россиян на Донбассе

Потери россиян на Донбассе

LIGA.net

В целом за неделю, с 22 по 28 ноября, оккупанты, по данным Штефана, потеряли 25 человек, из которых 10 убитыми и 15 ранеными. Эту информацию подтвердили и на странице штаба ООС в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага. Напоминаем, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в официальной сводке.

Также Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что потерям террористом способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях. Так, это уже привело к гибели и ранениям в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ.

"Кроме того, врагом устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе вне позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Смирнов Василий
Смирнов Василий
А потом хiхол проснупся и понял что это сон и он обоссался)))
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6
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Руденко Вован
Руденко Вован
Больше куча лучше.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Долбодятлы свидомые!!! Когда из канав Республики Донбасса, вам разрешат откапывать ваших хероев??? Спросите у жителей Донбасса...??
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5
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Петров Александр
Петров Александр
Kozak Ladya, да пускай, их хоть с салютом хоронят. Ха-ха Главное почаще. Ха-ха. И для глаза приятненько. Ха-ха. Каждый день праздник. Ха-ха
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Андрущенко Владимир, Наших погибших Героев хоронят с воинскими почестями и их имена известны всей свободной от русськаго мира Украине. Только "ихтамнетов и "отпускников" в лугандонии зарывают втихаря или топят в закрытых и затопленных шахтах. На крайняк зарывают в Ростове под деревяшкой с номерком. Многих везут и также втихаря закапывают по всем регионам Рассеи. Можешь убедиться по датам на любом кладбище РФ.
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