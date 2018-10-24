Стало известно о невероятной жестокости в семье керченского стрелка

Постоянные ограничения в связи с воспитанием сторонниками секты "Свидетели Иеговы" могли сказаться на решении студента керченского колледжа Владислава Рослякова устроить теракт.

Об этом рассказал бывший участник секты, передает "МК". Он утверждает, что мать Рослякова ответственно придерживалась правил организации, однако ее сыну это не нравилось.

"Родители запрещали тесно общаться с ребятами из двора, с одноклассниками. Позволялось дружить только с детьми таких же сектантов. Дома многие обычные вещи считались грехом. Нельзя было смотреть по телевизору сцены невинного поцелуя - родители сразу переключали программу или выгоняли из комнаты. Запрещалось принимать подарки на день рождения, отмечать праздники, на школьные мероприятия не отпускали", - рассказал он.

Влад Росляков

"Подростки часто покидают организацию, независимо от выбора родителей. Сложнее всего втянуть в секту именно подростка, у которого процветает бунтарский дух, уже есть некая осведомленность о жизни, смена понятий. А вот ребенка легко привязать к секте. На этих проповедях именно детям навязывается такая мысль: все друзья извне - плохие, а вот на наших встречах все хорошие. Твои друзья умрут, потому что не верят, а ты будешь жить вечно..." - добавил бывший участник секты.

По его утверждению, "Свидетели Иеговы" не приемлют оружия, убийства, "они - пацифисты". "У парня, скорее всего, произошла психотравма из-за того, что он рос вне социума", - подытожил он.

Знакомая Галины Росляковой - матери стрелка - отмечает, что та состояла в секте как минимум 20 лет.

Влад Росляков

"Ее сын, считайте, с младенчества там был, слушал все эти проповеди. Галя была приближенной к старейшине. После закрытия организации, она все равно продолжала проповедовать, только уже у себя дома. К ней часто приходили сектанты, в квартире было запрещено смотреть телевизор, слушать музыку. Вот всем этим она и могла довести сына до сумасшествия", - рассказала женщина.

Напомним, 17 октября 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это говорит о том, что "керченский стрелок" мог действовать не один.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появились первые фото и видео с места кровавой трагедии в Керчи. Также были опубликованы снимки жертв - студентов и преподавателей.