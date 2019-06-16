Стало известно о глупом смертельном ДТП в Киеве: фото

В Киеве мотоциклист исполнял трюки и врезался в припаркованную машину, в результате чего погиб.

Соответствующие фотографии опубликовал президент киевской федерации баскетбола и известный мотолюбитель Макс Сергеев на своей странице в Facebook.

"Пока гуляли с Матэ, слышали, как кто-то исполнял на мото на придомовой территории. Еще подумалось, где ж тут место?! Итог – черный пакет. Неужели оно того стоило", – задался вопросом Сергеев.

Макс Сергеев / Facebook

Судя по кадрам, мотоцикл влетел в водительскую дверь. В комментариях Сергеев добавил, что во время прогулки услышал, как взревел транспорт. После того, как звук повторился во второй раз, на место приехали медики.

Водитель был без шлема. "Я не знаю, что он делал, два ракурса дают понять, что ехать было некуда", – добавил Сергеев.

Макс Сергеев / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России из-за неудачного трюка на мотоцикле насмерть разбился известный мотоблогер Артем Болдырев ("Болт").

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