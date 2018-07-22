Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе: подробности и фото

В ночь на 20 июля на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб украинский защитник Сергей Огородник.

Об этом сообщает "Милитарный портал". Отмечается, что потеря, скорее всего, была небоевой. Бойцу оставалось 20 дней до завершения контракта.

"Сергей Огородник, 1985 г.р., г.Малин (Житомирская обл.), 14 омбр. На военной службе в 30-й отдельной механизированной бригаде с января 2014 по апрель 2015. 26 июля 2014 был награжден орденом "За мужество" III степени. Позже подписал контракт с 14 ОМБР", - сказано в сообщении.

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Место и причины гибели не сообщаются. Вероятно, небоевая потеря.

За даними штабу ООС, 20 липня було поранено трьох військовослужбовців.



Попри відсутність бойових втрат у зведенні, відомо про смерть військовослужбовця за минулу добу: pic.twitter.com/OJlKLNZuc3 — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 22 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.