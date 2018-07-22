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Стало известно о гибели защитника Украины на Донбассе: подробности и фото

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В ночь на 20 июля на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб украинский защитник Сергей Огородник.

Об этом сообщает "Милитарный портал". Отмечается, что потеря, скорее всего, была небоевой. Бойцу оставалось 20 дней до завершения контракта.

"Сергей Огородник, 1985 г.р., г.Малин (Житомирская обл.), 14 омбр. На военной службе в 30-й отдельной механизированной бригаде с января 2014 по апрель 2015. 26 июля 2014 был награжден орденом "За мужество" III степени. Позже подписал контракт с 14 ОМБР", - сказано в сообщении.

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Место и причины гибели не сообщаются. Вероятно, небоевая потеря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что радует в таких новостях, так это их завидная регулярность. С той же регулярностью Гидрант зарабатывает очередной милльён. И что характерно, чем меньше останется "защитников" Украины, тем больше Попрошенко заработает милльёнов.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Oleynyk Denis, Ты можешь разобраться только со своими мондавошками. И вообще, почему не в окопах? Кто будет обеспечивать благосостояние Гидранта?
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Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Пигин Макс, ты лучше считай сколько таой пуйло зарабатывает, со своим гидрантом мы сами разберемся...
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