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7 января • обновлено в 19:40
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Стало известно о гибели еще двух террористов "ДНР": их семьи живут в Украине

6.8т
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На Донбассе 4 января погибли двое террористов "Л/ДНР": Алексеенко Алексей "Пленный" и Кульбида Николай "Колючий".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграм-канале, отметив, что оккупанты погибли за пределами фронта.

При этом их семьи живут на неоккупированной территории в Торецке, где и пытались похоронить террористов, однако не смогли перевезти тела.

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"Интересно, сколько их живет рядом, и мы об этом не догадываемся", – отметил военный.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, учитесь как надо! Один Штефан "Дырявый" сегодня роту + 2 человека замочил.
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1
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Расплата есть и будет для всех сепаров,колаборантов ,русофашистских агрессоров и оккупантов, везде и повсюду...
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2
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Опять с российскими военными не срослось?
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2
3
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Он Алекс, речь шла о гражданах РФ, что не тождественно военнослужащим ВС РФ. Разницу уловил? Так что там с участием военнослужащих РФ в конфликте на Донбассе?
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Он Алекс
Он Алекс
Лазарев Ярослав, почему не срослось ? 14 штук военнопленных Рф вернули на Россию при последнем обмене, о котором договорились Путин и Зеленский
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