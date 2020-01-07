Стало известно о гибели еще двух террористов "ДНР": их семьи живут в Украине

На Донбассе 4 января погибли двое террористов "Л/ДНР": Алексеенко Алексей "Пленный" и Кульбида Николай "Колючий".
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграм-канале, отметив, что оккупанты погибли за пределами фронта.
При этом их семьи живут на неоккупированной территории в Торецке, где и пытались похоронить террористов, однако не смогли перевезти тела.
"Интересно, сколько их живет рядом, и мы об этом не догадываемся", – отметил военный.
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Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.
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