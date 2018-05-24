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Стало известно, какое оружие чаще всего вывозят военные с Донбасса

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Из зоны боевых действий на оккупированном Донбассе чаще всего вывозят боевые припасы.

Об этом говорится в материале "Апострофа", где отмечается, что существует несколько способов, которыми пользуются солдаты и офицеры для вывоза боеприпасов на мирную территорию.

Как отмечается, вывозят бойцы ВСУ припасы по большей части, из страха революции или расширения зоны агрессии России.

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Как рассказали изданию участники АТО, присвоить себе стрелковое оружие, гранатомет или пулемет проблематично, ведь каждая единица оружия находится на учете под ответственностью конкретного человека, и пропажа каждой является ЧП.

Участник АТО, волонтер Мирослав Гай подчеркнул, что если по возвращению в часть оружие не было сдано, проводится служебное расследование.

"Если и были случаи пропажи оружия, то только тогда, когда, например, сгорала боевая техника, а оружие находилось внутри", - отмечает он

В то же время, нет учета трофейного оружия, забранного у противника или найденного, хотя чаще всего оно просто описывается и сдается.

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Намного проще вывезти боевые припасы, расходники, гранаты и патроны, которые списываются после выдачи на руки.

Несмотря на то, что по правилам нужно сдавать чеки от гранат и гильзы от патронов, всегда можно их найти или потерять.

"У нас было очень много неучтенного трофейного оружия и боеприпасов. Оружие мы сдали, когда уезжали домой, а сдать боеприпасы, в том числе гранаты, очень проблематично. Поэтому все трофейные боеприпасы мы взрывали на полигоне в Краматорске. Было два варианта: повезти их с собой домой или взорвать. Мы принимали решение взрывать, но некоторые люди хотели что-то привезти и домой, а вдруг революция или еще что-то. Пусть лежит", - вспомнил участник АТО Георгий Турчак.

Напомним, ранее военный раскрыл схему вывоза оружия с Донбасса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
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