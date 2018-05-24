Стало известно, какое оружие чаще всего вывозят военные с Донбасса

Из зоны боевых действий на оккупированном Донбассе чаще всего вывозят боевые припасы.

Об этом говорится в материале "Апострофа", где отмечается, что существует несколько способов, которыми пользуются солдаты и офицеры для вывоза боеприпасов на мирную территорию.

Как отмечается, вывозят бойцы ВСУ припасы по большей части, из страха революции или расширения зоны агрессии России.

Как рассказали изданию участники АТО, присвоить себе стрелковое оружие, гранатомет или пулемет проблематично, ведь каждая единица оружия находится на учете под ответственностью конкретного человека, и пропажа каждой является ЧП.

Участник АТО, волонтер Мирослав Гай подчеркнул, что если по возвращению в часть оружие не было сдано, проводится служебное расследование.

"Если и были случаи пропажи оружия, то только тогда, когда, например, сгорала боевая техника, а оружие находилось внутри", - отмечает он

В то же время, нет учета трофейного оружия, забранного у противника или найденного, хотя чаще всего оно просто описывается и сдается.

Намного проще вывезти боевые припасы, расходники, гранаты и патроны, которые списываются после выдачи на руки.

Несмотря на то, что по правилам нужно сдавать чеки от гранат и гильзы от патронов, всегда можно их найти или потерять.

"У нас было очень много неучтенного трофейного оружия и боеприпасов. Оружие мы сдали, когда уезжали домой, а сдать боеприпасы, в том числе гранаты, очень проблематично. Поэтому все трофейные боеприпасы мы взрывали на полигоне в Краматорске. Было два варианта: повезти их с собой домой или взорвать. Мы принимали решение взрывать, но некоторые люди хотели что-то привезти и домой, а вдруг революция или еще что-то. Пусть лежит", - вспомнил участник АТО Георгий Турчак.

Напомним, ранее военный раскрыл схему вывоза оружия с Донбасса.