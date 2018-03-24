Стало известно, как проходит голодовка Савченко

От внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая 23 марта в суде объявила голодовку, пока что не поступало жалоб на состояние здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена после встречи представителей секретариата уполномоченного ВР по правам человека с Савченко в субботу, 24 марта.

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, в последний раз она поела вечером 23 марта", - написано в сообщении.

Также отмечается, что была удовлетворена просьба Савченко о горячей воде и душе и разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости.

При этом нардеп выразила замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере, однако в пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что "ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было".

Как писал "Обозреватель", 23 марта в Шевченковском районном суде Киева состоялся суд над Надеждой Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.