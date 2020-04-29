В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 28 апреля погиб воин 93 бригады Холодного Яра ВСУ Алексей Лисин.

Его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда во время обстрела на Луганщине. Защитник Украины был убит прямо на боевом посту, сообщается на официальной странице 93 бригады ВСУ в Facebook.

"Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства, за которое погиб. Присоединился к нашей бригаде мужчина в прошлом году, когда мы защищали Авдеевское направление в Донецкой области", – пишут побратимы Героя.

Алексей Лисин Facebook 93 бригады Холодного Яра ВСУ

До армии Алексей работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. Там парню пришлось пережить ужасную трагедию – в результате пожара он потерял дом и обоих родителей. Поэтому его самой большой мечтой после возвращения с войны было восстановить родительский дом.

У погибшего воина остались старенькая бабушка, младший брат, старшая сестра, 12-летняя дочь от первого брака и любимая девушка, с которой он планировал пожениться.

Алексей Лисин Facebook 93 бригады Холодного Яра ВСУ

"Он был спокойным и добрым. Мечтал скорее вернуться к любимой", – вспоминает один из побратимов Алексея, служивший с ним на одной позиции.

Холодноярцы отметили, что оплакивают смерть Героя вместе со всеми его близкими, ведь для них это также невосполнимая потеря. Именно поэтому защитники пообещали отомстить врагу за гибель Лисина.

Алексей Лисин Facebook 93 бригады Холодного Яра ВСУ

Как сообщалOBOZREVATEL, во вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии погиб один защитник Украины.