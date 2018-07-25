МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Мажор на Hummer насмерть сбил девочку в Киеве: что о ней известно

6.7тЧитать новость на украинском

Погибшую в результате наезда внедорожника Hummer на пешеходном переходе в Киеве девочку звали Анастасия Артемова.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ей было 10 лет. Мама девочки, которая была с ней в момент аварии, - гражданка России (чтобы посмотреть видео с места ДТП, доскрольте до конца).

После аварии маме 10-летней Анастасии стало очень плохо, врачам и прохожим пришлось оказывать ей помощь. Как сказали нам в столичной полиции, мама пока отказалась общаться с ними, обещала связаться позже.

Новости
"Убить тебя хотим!" Появились новые видео с места ДТП с мажором в Киеве

Маме погибшей девочки стало плохо

dtp.kiev.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за мажора Кирилла Островского, который сбил Настю на переходе в центре Киева и пытался уехать с места ДТП, вступились даже некоторые депутаты.

Место
Украина
Объекты
ДТПДТП Островский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
17
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Манушкин Жека
Манушкин Жека
Жесть
Ответить
0
0

Наши блоги