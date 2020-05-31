Стало известно имя и детали похищения военного ВСУ на админгранице с Крымом

Украинским военным, которого похитили во время несения службы на наблюдательном пункте в районе полуострова Чонгар, что на линии разграничения и админграницы с Крымом, оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что вероятность добровольного перехода бойца на сторону противника отсутствует, однако российские спецслужбы якобы намерены "оформить" его как нарушителя границы РФ.

По словам журналиста, наблюдательный пункт под названием "Берлога", где произошло похищение, располагается на передовой – на участке близ железнодорожного моста, где перед ними больше нет постов украинских пограничников. Тогда как Добринский в ту ночь находился на посту один. Более того, он был без оружия.

На границе с Крымом похитили старшего солдата 95-й ДШБр Евгеня Добринского

"Его увели безоружным! Примерно в 10:00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – написал Бутусов.

Журналист отметил, что в деле "имеет место грубейшее нарушение в организации службы". При этом ошибочно будет возлагать всю ответственность за случившееся только на командира роты, из состава которой был похищенный солдат.

"И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить. Часовой на передовом посту без оружия!" – возмутился он.

Бутусов также сообщил, что военное командование уже направило приказ усилить несение караульной службы в районе Чонгара, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, а в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе полуострова Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.

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