Стало известно, что в массовом убийстве на Житомирщине погибли военные из одного батальона

В массовом убийстве в Житомирской области погибли украинские военные батальона имени Кульчицкого Владислав Мамиченко ("Мамик") и Андрей Москалец ("Малек").

Об этом военное подразделение сообщило на странице в Facebook. Оба военные были друзьями с детства. Вместе ходили в одну школу и жили по соседству.

"Влад работал в банке. Андрей занимался реконструкцией музейных экспонатов. Обычная мирная жизнь. Семья и дети. Когда началась война на Востоке Украины, они вместе пришли в батальон, в медицинскую службу. Вместе выезжали не в одну командировку. Вместе выполняли служебно-боевые задачи. Вместе прошли не одну ротацию. Веселые и задорные. Хозяйственные. Всегда что-то строили, ремонтировали, налаживали быт, где бы ни были. Были компанейские. И были "не разлей вода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в день трагедии они также были вместе.

Владислав Мамиченко

Андрей Москалец

Владислав Мамиченко

Андрей Москалец

Напомним, что жертвами массового убийства в Житомирской области стали участники АТО на Донбассе, которые были добровольцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 мая в Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе. Позже появились фото с места преступления.