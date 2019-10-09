"Прорабатывают два варианта": стало известно, что Россия готовит Украине на Донбассе

Россия не намерена идти с Украиной ни на какие компромиссы по поводу Донбасса. Она рассматривает в качестве плана действий два сценария – или сменить власть в Киеве на подконтрольную себе, или полностью уничтожить Украину как государство.

Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, такие планы Кремля подтверждает и недавнее заявление Алексея Чеснакова – неформального спикера правой руки президента России Владислава Суркова. Тот заявил, что Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом.

"Этот кадр обычно озвучивает за хорошие деньги то, что в силу разных причин не может вякать сам Сурков", – подчеркивает Машовец.

По его словам, Владимир Путин абсолютно не заинтересован в каких-либо формулах или "нормандских форматах", поскольку понял, какими последствиями они могут грозить России.

Во-первых, конфликт может заморозиться без какой-либо выгоды для оккупантов. Во-вторых, "Л/ДНР" при таком развитии событий постепенно окончательно деградируют, чем спровоцируют стремительный рост на этих территориях антироссийских настроений. В третьих, Кремлю придется искать экономические компромиссы с Киевом, чтобы переложить на него финансирование террористических анклавов. К тому же антироссийские санкции в таких условиях продолжат действовать, а, возможно, даже будут усилены после выборов в США. Что касается войны на Донбассе, то она по сути перейдет в "вечный" режим, как в Израиле.

Россияне на Донбассе "Цензор.НЕТ"

"Такое положение не устраивает Кремль. Содержание "бамбасского зоопарка" вкупе с полублокадой Крыма – весьма накладно как с внутренней, так и с внешней точки зрения. Добавим к этому Абхазию, Южную Осетию, ПМР и прочие "накладные расходы", не забудем Сирию и прочие "интересные места", куда влез Кремль. Тем более в условиях санкций и перспективы их "усиления"становится ясно, что "или ишак таки должен умереть, или падишах". Тем более, что на носу практически очередной мировой кризис, когда Кремлю явно станет, образно говоря, не до каких-то пенсионеров Горловки", – пишет Машовец.

Подытоживая, он сделал вывод, что в итоге Кремль сосредоточит свои усилия на реализации двух вариантов, каждый из которых катастрофичен для Украины.

Опять "вложиться" в смену власти в Киеве в надежде получить там еще более лояльное и реально независимое от Запада правительство, которое можно запугать, с которым можно договориться или просто купить.

Силовым путем вообще ликвидировать государство Украина.

"Можно долго и нудно обсуждать что именно выберут в Кремле окончательно (на сегодня этот вопрос – весьма дискуссионный), но, судя по последним телодвижениям, там пытаются "прорабатывать оба варианта", – резюмировал военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков заявил, что Украина якобы никогда по-настоящему не вернет себе Донбасс. По его словам, Украине не нужно рассчитывать на что-то большее, ведь большего от Минских соглашений она не получит.

Ранее соратник Суркова заявлял, что Донбасс не вернется в Украину, если "Л/ДНР" не предоставят политические права в ее составе.

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