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Стало известно, что будет с 4-летней девочкой, которую насиловали родители

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Четырехлетнюю девочку, с которой родители вступали в половые отношения и снимали на видео, скорее всего отправят в детский дом.

Об этом в комментарии "BBC Україна" 14 июня рассказал спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, ребенка перевезли в Полтаву, поскольку там полиция открыла уголовное производство против родителей.

С девочкой беседовали психологи, она будет под постоянным наблюдением врачей, отметил Тракало.

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Он также рассказал, что раскрыть преступление украинским правоохранителям помогли коллеги из Австралии, так как большую часть порнографических материалов, отснятых парой, покупали именно в этой стране.

Напомним, ранее в Николаеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку в центре города.

Место
УкраинаКривой Рог

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