Стало известно, что будет с 4-летней девочкой, которую насиловали родители

Четырехлетнюю девочку, с которой родители вступали в половые отношения и снимали на видео, скорее всего отправят в детский дом.

Об этом в комментарии "BBC Україна" 14 июня рассказал спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, ребенка перевезли в Полтаву, поскольку там полиция открыла уголовное производство против родителей.

С девочкой беседовали психологи, она будет под постоянным наблюдением врачей, отметил Тракало.

Он также рассказал, что раскрыть преступление украинским правоохранителям помогли коллеги из Австралии, так как большую часть порнографических материалов, отснятых парой, покупали именно в этой стране.

Напомним, ранее в Николаеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку в центре города.