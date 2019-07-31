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"Сталкеры охотятся на мутантов?" В Чернобыле нашли следы таинственных обстрелов: появилось объяснение

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В городе Припять, что в Чернобыльской зоне, на исторических зданиях замечены следы обстрелов.

Как сообщает DW, причиной являются военные учения Национальной гвардии Украины.

"Во время туров в чернобыльскую зону гиды всякий раз вынуждены говорить туристам, большинство из которых иностранцы, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры во время охоты на мутантов и зомби, а бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) во время стрельб", - пишет СМИ.

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Отмечается, что в Украине о тренировках нацгвардейцев на загрязненной радионуклидами местности известно немногим. Редкие упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых "сталкеров" - людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения. А едва ли не единственное сообщение о них в официальных СМИ появилось в конце января 2018 года и является ссылкой на пост в Facebook директора компании "Чернобыль-тур" Ярослава Емельяненко.

"Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину", - пожаловался он.

"Сталкеры охотятся на мутантов?" В Чернобыле нашли следы таинственных обстрелов: появилось объяснение

DW

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На сайтах Нацгвардии и МВД Украины информации о стрельбах в Припяти не найти. Впрочем, на странице госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", которое отвечает, в частности, за допуск туристов в чернобыльскую зону, можно найти датированное 22 мая этого года сообщение о том, что 30 мая Припять будет закрыта для посещения "в связи с проведением режимных мероприятий".

В пресс-службе НГУ, куда журналисты обратилась за комментарием, вопрос о том, когда последний раз проходили учения в чернобыльской зоне, оставили без ответа. Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты.

"Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе", - сказано в ответе на запрос СМИ.

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"Сталкеры охотятся на мутантов?" В Чернобыле нашли следы таинственных обстрелов: появилось объяснение

DW

Как заверили в Нацгвардии, во время учений в Припяти бойцы соблюдают правила безопасности "наравне с участниками экскурсионных туров", а после стрельб экипировка и техника проверяется на радиоактивное загрязнение.

Руководитель "Украинского военного центра", редактор сайта "Украинский военный портал" Тарас Чмут считает, что безопасным полигоном оставленный жителями город Припять назвать нельзя.

"Может случиться какой-то обвал, мы не знаем, что там может быть под ногами - военные могут пораниться во время тренировок, - указывает он. - Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же, это все-таки зона радиоактивного поражения".

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По словам Чмута, инфраструктура для отработки городского боя имеется, например, на Яворовском полигоне неподалеку от Львова. Есть и другие площадки для тренировок, хоть и менее современные, добавляет эксперт. По его мнению, альтернативой Припяти мог бы стать заброшенный населенный пункт Орбита, что в Черкасской области.

Критически к военным учениям в Припяти относятся и те, кто выступает за предоставление городу статуса памятного места. Между тем в Нацгвардии заверили, что волноваться по этому поводу нечего: "В населенном пункте принимаются меры по недопущению разрушения зданий, используются пулеулавливатели (в виде мешков с песком), стрельба ведется исключительно по заранее подготовленным мишеням". Однако многочисленные пулевые повреждения зданий в центре города доказывают, что это не так. В качестве мишеней используются даже граффити, нарисованные сталкерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, историки говорят, что Чернобыль не стоит рассматривать в качестве самостоятельного туристического объекта. Но его можно включать в экскурсионные маршруты для иностранцев, которые приезжают в Киев.

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Место
Украина
Теги
Чернобыль Чернобыльская АЭС Национальная гвардия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Тренируются, ога)) ведь скоро на них нападут конные буряты российской армии из Белоруссии)))
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