Сталин сепаров к стенке ставил: главарям "Л/ДНР" предрекли печальный конец

Террористы "Л/ДНР" забыли о том, как закончили правители Донецко-Криворожской республики, преемниками которой они себя считают.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Лидеры "Л/ДНР" называют себя преемниками Донецко-Криворожской республики, которая существовала в 1917-18 гг. Но при этом никто почему-то не говорит о том, как закончили ее правители. А там куда ни глянь - одни враги народа", – написал он.

Далее Казанский рассказал о судьбе тех, кто стоял в то время у власти.

Семен Васильченко - глава областного комитета ДКР (второй человек после Артема). Расстрелян в 1937 году.

Михаил Жаков - комиссар народного образования ДКР. Расстрелян в 1936 г. как "матерый троцкист" и "террорист".

Виктор Филов - нарком по судебным делам ДКР. Объявлен вражеским диверсантом и вредителем, 23.10.1938 приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян.

Валерий Межлаук - народный комиссар ДКР по делам финансов. Объявлен немецким шпионом и арестован в 1937 году. Расстрелян в 1938-м.

Борис Магидов - народный комиссар труда ДКР. Арестован в 1939 году. Отсидел несколько лет, но избежал расстрела и позже вышел на свободу.

Моисей Рухимович - народный комиссар по военным делам ДКР. Расстрелян в 1938 году.

Абрам Каменский - нарком госконтроля ДКР. В 1937 арестован по обвинению в участии контрреволюционной террористической организации. Расстрелян в 1938 году.

Юрий Лутовинов - заместитель председателя СНК Донецко-Криворожской республики, совершил суицид в 1924 году из-за несогласия с линией партии.

Иннокентий Кожевников - нарком почт и телеграфов ДКР, арестован в 1926 году, в заключении сошел с ума, объявил себя императором Иннокентием I, был признан душевно больным параноиком и расстрелян в 1931 году.

"В общем, неплохо так товарищ Сталин сепаров к стенке ставил. Это вам не "кровавая хунта". Главное, что в Донбассе его любят до сих пор. В Луганске даже памятник поставили", – отметил Казанский.

Он добавил, что умершие террористы "Л/ДНР" Беднов, Дремов, Мозговой, Цыпкалов, Гиви и Моторола может быть остались бы живыми, если знали историю.

"Не зря говорят, что история повторяется в виде фарса", – резюмировал журналист.

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