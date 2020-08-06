Стали известны подробности самосожжения девушки в Запорожье: она исповедовала философию огня

Женщина, которая сожгла себя 4 августа возле римо-католического храма в Запорожье, раньше ходила в воскресную школу при храме УПЦ МП, но исповедовала собственную философию, связанную с огнем.

Об этом сообщил Украинформ со ссылкой на протоиерея Запорожской епархии УПЦ МП Владимира Гуменюка. Священник предположил, что на девушку в детстве давили родители.

"Настя (погибшая девушка – ред.), будучи ребенком, ходила в воскресную школу при тогда еще Свято-Покровском храме, что на Малом рынке – сейчас это храм святых Петра и Февронии. Она была адекватная, нормальная, веселая", – рассказал Гуменюк.

Он предположил, что девушка посещала воскресную школу просто потому, что этого хотели ее родители. Отец Насти служил пономарем в храме при 5-й городской больницы (храм в честь иконы Божией Матери "Целительница" УПЦ МП).

"Давить на детей не нужно... У нее была своя философия, связанная с огнем. Философия эта не православная, не католическая. Я читал ее посты в социальных сетях, было много фотографий с огнем, было много протестов внутри. Вполне могу поверить в то, что она совершила самоубийство", – сказал священнослужитель.

Накануне трагедии в соцсетях девушка оставила пост, в котором жаловалась на жизнь, считая себя недооцененной.

Как сообщило католическое издание CREDO, сторож, который той ночью дежурил при римо-католическом храме, возле которого произошла трагедия, был свидетелем смерти. Увидев огонь, он выбежал за ворота, однако не успел оказать помощь – пламя было настолько сильное, что женщина моментально умерла.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сновском районе Черниговской области местный житель покончил жизнь самоубийством, совершив самосожжение. Ранее мужчина неоднократно высказывал намерения о суициде.