Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Расследования 09:01, 30.06.2020

Основанием для громкого увольнения в 2015 году первого заместителя главы Государственной фискальной службы Владимира Хоменко и заместителя главы ГФС Анатолия Макаренко, а также введения "испытательного срока" для руководителя ГФС Игоря Билоуса стали результаты расследования работы этих чиновников, проведенного специально созданной комиссией.

Все выводы этого расследования были отображены в специальном акте.

Этот документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Предлагаем ознакомиться с выводами комиссии о коррупции на таможне и причастности к схемам указанных чиновников.

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Расследования

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