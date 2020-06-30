Основанием для громкого увольнения в 2015 году первого заместителя главы Государственной фискальной службы Владимира Хоменко и заместителя главы ГФС Анатолия Макаренко, а также введения "испытательного срока" для руководителя ГФС Игоря Билоуса стали результаты расследования работы этих чиновников, проведенного специально созданной комиссией.

Все выводы этого расследования были отображены в специальном акте.

Этот документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Предлагаем ознакомиться с выводами комиссии о коррупции на таможне и причастности к схемам указанных чиновников.

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году

Стали известны подробности громких отставок в ГФС в 2015 году