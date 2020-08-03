Стали известны новые требования захватчика БЦ "Леонардо" в Киеве

Мирослав Семенюк Криминал 14:12, 3.08.2020 Обновлено: 14:37, 3.08.2020

Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр "Леонардо" в Киеве, помимо выхода в прямой эфир на телеканах, требует еще 40 тысяч гривен.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, о требованиях захватчика сообщила одна из эвакуированных сотрудниц расположенного в БЦ банка.

Также есть информация, что злоумышленник психически неуравновешенный.

Скрин Telegram

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