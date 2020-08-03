Стали известны новые требования захватчика БЦ "Леонардо" в Киеве
Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр "Леонардо" в Киеве, помимо выхода в прямой эфир на телеканах, требует еще 40 тысяч гривен.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, о требованиях захватчика сообщила одна из эвакуированных сотрудниц расположенного в БЦ банка.
Также есть информация, что злоумышленник психически неуравновешенный.
Скрин Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.
Появилось первое фото захватчика заложника в БЦ "Леонардо" в Киеве. Также установлена его личность – Каримов Сухроб Рахматович.
Террорист в Киеве выдвинул первые требования – прямой эфир с места событий.