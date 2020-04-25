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25 апреля • обновлено в 15:04
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Погиб после разговора с любимой: стали известны детали ЧП с 20-летним парнем на полигоне под Львовом

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Курсант Национальной академии сухопутных войск, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено 22 апреля на Яворовском полигоне во Львовской области, накануне поссорился с девушкой, а выстрел был произведен из автомата.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL.Он также добавил, что "конфликт" произошел не при личной встрече, а во время интернет-общения.

"Сказали, что он общался с девушкой через мессенджер, и что-то там у них произошло. Переписка очень взволновала парня, а спустя некоторое время его обнаружили мертвым", – рассказал собеседник.

Иллюстрация

Иллюстрация

mil.gov.ua

Парню было 20 лет, он был курсантом четвертого (выпускного) курса Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как сообщили в Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины, тело курсанта ВУЗа обнаружили около 18:30. У парня было огнестрельное ранение в грудь.

По информации источников OBOZREVATEL, выстрел был произведен из автомата Калашникова, который был обнаружен рядом с телом.

"Предварительно – это автомат курсанта второго курса Академии", – добавил он. Якобы именно это оружие мог взять парень, решивший покончить жизнь самоубийством.

Яворовский военный полигон Вооружённых сил Украины расположенный в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области

Яворовский военный полигон Вооружённых сил Украины расположенный в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту небрежного отношения к службе в условиях особого периода, что повлекло смерть курсанта Академии (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проверяются все возможные версии смерти военнослужащего.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля на Донбассе погиб 33-летний украинский военный Андрей Алешин. Воин проходил службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Автор
Олег Тимченко
Тема
Криминал
Место
Украина Львов
Теги
самоубийство убийство криминал Вооруженные силы Украины полигон
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