Стали известны имя помощника "слуги", погоревшего на взятке, и детали дела

Помощником народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, который попался на взятке, зовут Иван Фищенко.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники раскрыл подробности уголовного расследования.

Так, по его данным, 9 июля 2020 года свидетель по делу некто В.Демченко, встретился с Фищенко в ресторане “Веранда на Днепре”.

"Демченко сказал, что он представитель иностранной компании, которая занята переработкой твердых бытовых отходов. Демченко сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательство Украины и в получении “зеленого тарифа” (т.е. льготной гарантированой оплаты) на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора", – пишет журналист в Facebook.

Бутусов отметил, что 27 июля Фищенко пришел на встречу с Демченко уже с нардепом Юрченко, чтобы обсудить внесение правок в проект закона.

"Юрченко сказал, что готов внести правки в законопроект, которые подготовит Демченко, но на определенных условиях, а условия внесения этих правок Демченко должен обсуждать с его помощником Фищенко", – рассказал журналист.

Фищенко 2 августа якобы сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок.

"3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки, и просит подтвердить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады – переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 “Об управлении отходами” от 4 июня", – подчеркнул Бутусов.

По данным журналиста, 7 августа (на следующий день после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу №42020000000001458) Фищенко и Демченко снова встретились в ресторане “Веранда на Днепре”.

Тогда помощник "слуги народа" якобы получил затребованные им 13 тысяч долларов.

"20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу, на которой якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов! Голос, очень похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции Слуга народа за такие “коммерческие” правки. Однако передача 200 тысяч долларов не состоялась", – пишет журналист.

Бутусов отметил, что общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто по неизвестной причине. Он полагает, что произошла утечка информации.

"В случае принятия правок Юрченко на комитете, а затем в случае голосования "слуг народа" в зале, подозрения во взяточничестве могли быть выдвинуты против всех голосовавших депутатов фракции, но до этого дело не дошло", – подчеркнул он.

По словам Бутусова, источники в НАБУ говорят, что не считают саму Венедиктову источником утечки информации, потому что благодаря ее санкции была задокументирована передача взятки 7 августа.

"По данным наших источников, Офис президента оказывает мощное давление на Венедиктову, чтобы не допустить подписания подозрения Юрченко по каким-либо формальным причинам", – подытожил журналист.

Стоит отметить, что на сайте Верховной Рады Иван Фищенко не упоминается в качестве помощника Александра Юрченко.

Тем временем нардеп написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" на заседании 14 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника Юрченко. Тот взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Позднее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова якобы отказывается подписывать подозрение народному депутату.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!