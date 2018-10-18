Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже Керчи девочек. Фото

Трое подростков, которые пропали после массового расстрела в колледже Керчи, оказались мертвы. Девочек опознали лишь к утру.

"Алина, Аня и Ксюша. Вчера они пропали после стрельбы в колледже: не пришли домой, не отвечали на звонки. Семьи подняли тревогу и начали публиковать объявления о поисках в соцсетях. Среди пострадавших девочек не нашли. К утру их тела опознали. Все три погибли", - говорится в сообщении на канале Mash в Telegram.

Утром 18 октября все 20 погибших во время кровавого ЧП в керченском колледже были опознаны. Списки жертв объявлены официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, после бойни в колледже в сети начали разыскивать учениц, которые перестали выходить на связь. Родители до последнего надеялись, что дети вернутся домой.