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Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже Керчи девочек. Фото

35.9тЧитать материал на украинском

Трое подростков, которые пропали после массового расстрела в колледже Керчи, оказались мертвы. Девочек опознали лишь к утру.

"Алина, Аня и Ксюша. Вчера они пропали после стрельбы в колледже: не пришли домой, не отвечали на звонки. Семьи подняли тревогу и начали публиковать объявления о поисках в соцсетях. Среди пострадавших девочек не нашли. К утру их тела опознали. Все три погибли", - говорится в сообщении на канале Mash в Telegram.

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Утром 18 октября все 20 погибших во время кровавого ЧП в керченском колледже были опознаны. Списки жертв объявлены официально.

Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже Керчи девочек. Фото
Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже Керчи девочек. Фото
Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже Керчи девочек. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, после бойни в колледже в сети начали разыскивать учениц, которые перестали выходить на связь. Родители до последнего надеялись, что дети вернутся домой.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Попович Олег
Попович Олег
Жалко молодые, красивые вся жизнь бы ещё впереди, но не сложилось пришел руSSкий мир. Спите с миром и земля пухом.
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Medved George
Medved George
Plotnikov Alex, Дебилы это вы, русские педерасты! Во всем мире от вас один гемор! Назовите хоть одно место, где вы ублюдки появились, и там стало все хорошо?
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3
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Попович Олег, дебил
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