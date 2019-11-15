Стала известна причина смерти подростка в Прилуках

В Прилуках правоохранители объявили результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко.

Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, передает "ТСН".

"Но главное, вследствие чего парень ее получил, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с Денисом. Родители решили похоронить сына, не дожидаясь результатов экспертизы.