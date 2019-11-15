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15 ноября • обновлено в 13:09
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Стала известна причина смерти подростка в Прилуках

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В Прилуках правоохранители объявили результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко.

Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, передает "ТСН".

"Но главное, вследствие чего парень ее получил, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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Денис Чаленко

Денис Чаленко

Коллаж

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

  • В городе Прилуки у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

  • После гибели подростка руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

  • 5 ноября в Прилуках простились с Денисом. Родители решили похоронить сына, не дожидаясь результатов экспертизы.

  • Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. По их словам, они могут свидетельствовать именно об убийстве, а не о гибели под колесами поезда, как утверждает следствие. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Место
Украина
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