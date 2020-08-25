Стала известна причина гибели офицера ВСУ на Донбассе перед Днем Независимости
Предварительной причиной гибели офицера ВСУ Владимира Рудика в зоне ООС 21 августа стало неосторожное обращение с оружием.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В связи с трагедией командование части, где проходил службу старший лейтенант, выразило глубокие соболезнования родным и близким Героя.
На странице ОО "Теребовлянская башня" в Facebook написали, что в День Государственного Флага Украины, 23 августа, защитника провели в последний путь в родном селе Золотники на Тернопольщине.
Погибшему воину был 31 год, он был мобилизован в ряды ВСУ в апреле 2015 года. На войне мужчина прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
За время защиты независимости и государственного суверенитета Украины Рудик получил шесть государственных наград. У него остались родители и сестра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Рудик получил смертельное ранение в Новоайдарском районе Луганской области. Предварительной версией причины его гибели был выстрел вражеского снайпера.
Из-за гибели защитника Золотниковский сельский совет Теребовлянского района объявил Дни траура 22-24 августа.