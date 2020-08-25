Стала известна причина гибели офицера ВСУ на Донбассе перед Днем Независимости

Предварительной причиной гибели офицера ВСУ Владимира Рудика в зоне ООС 21 августа стало неосторожное обращение с оружием.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В связи с трагедией командование части, где проходил службу старший лейтенант, выразило глубокие соболезнования родным и близким Героя.

На странице ОО "Теребовлянская башня" в Facebook написали, что в День Государственного Флага Украины, 23 августа, защитника провели в последний путь в родном селе Золотники на Тернопольщине.

Могила Героя на Тернопольщине Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Владимир Рудик погиб на Донбассе 21 августа Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Погибшему воину был 31 год, он был мобилизован в ряды ВСУ в апреле 2015 года. На войне мужчина прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

За время защиты независимости и государственного суверенитета Украины Рудик получил шесть государственных наград. У него остались родители и сестра.

Похороны старшего лейтенанта ВСУ Рудика Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Траурная процессия на улице родного села Рудика Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Отдать дань памяти погибшему защитнику пришло множество людей Facebook ОО "Теребовлянская башня"

На Тернопольщине похоронили погибшего офицера ВСУ Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Побратимы провели в последний путь воина ВСУ Facebook ОО "Теребовлянская башня"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Рудик получил смертельное ранение в Новоайдарском районе Луганской области. Предварительной версией причины его гибели был выстрел вражеского снайпера.

Из-за гибели защитника Золотниковский сельский совет Теребовлянского района объявил Дни траура 22-24 августа.

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