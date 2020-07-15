Стал известен текст предсмертной записки матери, убившей сына и себя в Харькове

Жительница Харькова, которая задушила 10-летнего сына и перерезала вены себе, якобы по причине финансовых проблем, действительно могла решиться на такой поступок из-за жизненных трудностей и отчаянья.

Именно на это она указала в своей предсмертной записке, говорят правоохранители. А вот соседи не могут поверить в трагедию, отмечая, что 37-летняя женщина была заботливой мамой и хорошей хозяйкой, говорится в сюжете ТСН.

"В предсмертной записке она просила прощения у родных и просила никого не винить", – сказал руководитель следствия Новобаварського отдела полиции Игорь Лукьянов.

Отмечается, что на жизнь харьковчанка зарабатывала шитьем. В доме она жила со своими братьями и матерью, а двух сыновей воспитывала без мужа.

Правоохранители предполагают, что она могла решиться на убийство и суицид от отчаяния, так как набралась кредитов, а отдать их не могла. При этом, как известно, следствие рассматривает несколько версий обстоятельств: кредитные задолженности и другие неурядицы в жизни. Других деталей об этом в полиции не сообщают.

Убитые двойным горем родные тоже отказываются хоть что-то рассказывать. Потрясены случившимся и соседи семьи. Они говорят, что несмотря на трудности, дети у покончившей из собой женщины всегда были ухоженные, погибший старший сын хорошо учился в школе. Хотя и добавляют, что семья жила нелюдимо, поэтому о существенных проблемах у матери соседи ничего не знали.

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