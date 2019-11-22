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22 ноября • обновлено в 09:22
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Стал грузом-200: офицер ВСУ показал уничтоженного террориста "ДНР". Фото

2.2т
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На Донбассе 16 ноября 2019 года ликвидировали террориста группировки "ДНР" Сергея Николаенко.

Об этом в Telegram-канал сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Николенко Сергей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – отметил украинский военный.

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Известно, что Николаенко родился 21 января 1984 года в Макеевке.

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Сергей Николаенко

Сергей Николаенко

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в Сургуте.

  • В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".

  • В зоне проведения ООС на Донбассе на Донбассе ликвидировано два террориста. Один ликвидированный боевик был из отдельного мотострелкового полка, второй из отдельной мотострелковой бригады.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Донбасс
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Нееееееее не гpaжданская вoйнa в Украине!!!
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4
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Николаенко местный. Защищал свою землю от карателей. И украины на ней больше не будет.А вот командир 128 бригады ни на какой концерт бодьше не сходит
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5
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недавно на сайте Новороссия писали про Штефана дырявого ,как он придумывает байки про свои перемоги,
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