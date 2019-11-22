Стал грузом-200: офицер ВСУ показал уничтоженного террориста "ДНР". Фото

На Донбассе 16 ноября 2019 года ликвидировали террориста группировки "ДНР" Сергея Николаенко.

Об этом в Telegram-канал сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Николенко Сергей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – отметил украинский военный.

Известно, что Николаенко родился 21 января 1984 года в Макеевке.

Сергей Николаенко Миротворец

Сергей Николаенко Миротворец

Сергей Николаенко Миротворец

Сергей Николаенко Миротворец

Сергей Николаенко Миротворец

Сергей Николаенко Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в Сургуте.

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".

В зоне проведения ООС на Донбассе на Донбассе ликвидировано два террориста. Один ликвидированный боевик был из отдельного мотострелкового полка, второй из отдельной мотострелковой бригады.

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