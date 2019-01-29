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''Стал богом'': в аннексии Крыма нашли тайную цель Путина

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Аннексировав Крым, президент России Владимир Путин спас свою стремительно падающую репутацию и нарастил обвалившийся рейтинг.

Ведь все остальные выгоды страна-агрессор могла получать от полуострова и когда он был в составе Украины. Об этом сказал украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он отметил, что до войны россияне спокойно могли ездить в Крым, а их корабли и войска находились там абсолютно беспрепятственно. Однако Путин в своих интересах решил пойти на шаг за рамками логики и рационального объяснения.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Крым в составе Украины и Донбасс в составе Украины приближали друг к другу Украину и Россию. Потери и цена вторжения в Украину — она колоссальна. Но они (Россия. — Ред.) решили несколько внутренних задач. Во-первых, президент России стал богом. И это же действительно национальный консенсус по поводу "Крымнаш". Эти цифры по поводу 70, 80, 90%, они не выдуманы. И по сути Крымом, да, на пять лет, но он поднял тем не менее безумно свой рейтинг", — подчеркнул Цимбалюк.

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Журналист напомнил, что в 2010-2011 году Москву всколыхнули массовые волнения под лозунгами "Раз, два три, Путин уходи"и "Путин вор". Однако Путин вынудил забыть свой народ об этом, захватив Крым.

"А потом — с помощью Крыма вся вот эта несистемная оппозиция, она или в могиле, или окончательно маргинализирована. Они ни на что не влияют. И страна окончательно изменилась", — подытожил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист предупредил, что Россия хочет делегитимизировать избирательный процесс в Украине. Она надеется списать все на якобы массовые фальсификации, чтобы сделать новую власть полностью подконтрольной себе.

Ранее Цимбалюк объяснил, почему Путин отказывается от переговоров по Донбассу в нормандском формате. Он давно выбрал для себя тактику ожидания, поскольку не оставляет надежду на то, что следующая власть Украины полностью подчинится требованиям Кремля по временно оккупированным территориям.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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Deep State
Deep State
Мне смешно..Крым давно уплыл...а шароварня все истерит
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Крымчане выполнили призыв шароварников: чемодан, вокзал, Россия и даже перевыполнили, ушли с полуостровом. Сейчас в Севастополе была бы база США и все Черное море под их контролем.
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Deep State
Deep State
Сиромашенко Александр, Донбасс и Одессу надо было как Крым забирать
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