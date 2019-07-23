СССР возвращается: Россия пошла на циничную выходку с Лениным в Крыму

"Власти" аннексированного Россией украинского Крыма планируют установить мраморный бюст советского вождя Владимира Ленина на территории Никитского ботанического сада.
Коммунистический памятник должен заменить бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна сада, пишет "Крым.Реалии".
Заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский рассказал, что скульптуру Флоры подарили организации на 200-летний юбилей в 2012 году.
Иллюстрация. Аннексия Крыма Россией
Соцсети
Памятник Флоре
Крым.Реалии
"Тогда ее установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны.
Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия", – пояснил он.
Паштетский добавил, что бюст Ленина сотрудники сада не выбросили – он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея. Однако, ученый совет организации будет соблюдать закон, и если суд решил вернуть на место бюст Ленина, значит, он туда вернется.
"Понятно, что нам придется понести определенные расходы – памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина – мраморный... Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости" я пока даже не могу сказать. Но Флору мы обязательно установим в каком-нибудь живописном месте", – заверил он.
Памятник Флоре
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.
В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода".
Во время сноса бюста в Харькове пострадали трое полицейских.
11 июля мэр города Геннадий Кернес восстановил памятник советскому маршалу.
Украинский институт национальной памяти обратился из-за этого в Нацполицию.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.