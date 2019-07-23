Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

СССР возвращается: Россия пошла на циничную выходку с Лениным в Крыму

4.1т Читать материал на украинском

"Власти" аннексированного Россией украинского Крыма планируют установить мраморный бюст советского вождя Владимира Ленина на территории Никитского ботанического сада.

Коммунистический памятник должен заменить бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна сада, пишет "Крым.Реалии".

Заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский рассказал, что скульптуру Флоры подарили организации на 200-летний юбилей в 2012 году.

Новости
"Это катастрофа!" В Крыму оккупанты довели население до разрухи

Иллюстрация. Аннексия Крыма Россией

Иллюстрация. Аннексия Крыма Россией

Соцсети

Памятник Флоре

Памятник Флоре

Крым.Реалии

"Тогда ее установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны.

Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия", – пояснил он.

Паштетский добавил, что бюст Ленина сотрудники сада не выбросили – он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея. Однако, ученый совет организации будет соблюдать закон, и если суд решил вернуть на место бюст Ленина, значит, он туда вернется.

"Понятно, что нам придется понести определенные расходы – памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина – мраморный... Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости" я пока даже не могу сказать. Но Флору мы обязательно установим в каком-нибудь живописном месте", – заверил он.

Памятник Флоре

Памятник Флоре

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств.

  • В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода".

  • Во время сноса бюста в Харькове пострадали трое полицейских.

  • 11 июля мэр города Геннадий Кернес восстановил памятник советскому маршалу.

  • Украинский институт национальной памяти обратился из-за этого в Нацполицию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Декоммунизация в Украине
Персона
Владимир Ленин
Место
Украина
Теги
скандалы Новости Крыма СССР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
26
11
Смешно
2
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пикетов Олег
Пикетов Олег
Ой и де....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Клешнев Егор
Клешнев Егор
Какой кошмар! Так цинично ещё никто не поступал! Век им это не простят!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
еще нет но у X0X/\0В пятую точку разрывает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel