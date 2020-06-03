США выступили против России из-за похищения украинского военного в Крыму

Тимур Григоренко Расследования 11:25, 3.06.2020 Обновлено: 11:28, 3.06.2020

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российским спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в официальном заявлении американских дипломатов в Facebook. В заявлении отмечено, что США признают Крым исключительно территорией Украины.

Задержание украинского военного в Крыму

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", – говорится в сообщении.

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