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3 июня • обновлено в 11:39
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США выступили против России из-за похищения украинского военного в Крыму

1.4т
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Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российским спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в официальном заявлении американских дипломатов в Facebook. В заявлении отмечено, что США признают Крым исключительно территорией Украины.

Задержание украинского военного в Крыму

Задержание украинского военного в Крыму

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", – говорится в сообщении.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым посольство США в Украине Вооруженные силы Украины ФСБ
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