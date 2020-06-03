США выступили против России из-за похищения украинского военного в Крыму

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российским спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.
Об этом говорится в официальном заявлении американских дипломатов в Facebook. В заявлении отмечено, что США признают Крым исключительно территорией Украины.
Задержание украинского военного в Крыму
"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В районе полуострова Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.
Им оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Сослуживцы украинского воина уверены, что он не мог сам перейти на сторону противника.
Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь и рассказал побратиму, что его вывезли в оккупированный Крым.
Российские пограничники обвинили его в незаконном пересечении границы.
ФСБ РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.
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