США в "нормандском формате": у Трампа сделали важное заявление о войне на Донбассе

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил готовность США принимать участие в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины – какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - сказал Болтон в интервью "Радио Свобода".

Джон Болтон "Радио Свобода"

По его словам, участие США в переговорах по ситуации на востоке Украины президент Зеленский может обсудить с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Варшаве, куда оба были приглашены по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Польше заявили, что Зеленский может встретиться с Трампомв рамках церемоний, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Сам Зеленский заявлял, что планирует встречу с американским президентом в сентябре.

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