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США в "нормандском формате": у Трампа сделали важное заявление о войне на Донбассе

2.3т Читать материал на украинском

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил готовность США принимать участие в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины – какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - сказал Болтон в интервью "Радио Свобода".

Джон Болтон

Джон Болтон

"Радио Свобода"

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По его словам, участие США в переговорах по ситуации на востоке Украины президент Зеленский может обсудить с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Варшаве, куда оба были приглашены по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
нормандский формат
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Н Олег
Н Олег
высказывания пендоских чиновников о норманском формате не мают глузду, якщо меркель и макарон высказались резко против ...... Путину, приведите вы хоть в компанию трампушке и бэби-джонсу ещё канатсково трюдо и премьера страны кенгуру (не помню, как его) -- эти шоль ваши "заступники"? -- Путину только лучче ---- он любит в хорошей компании разъяснить нашу позицию .... а поскольку даже англосакская традиция "интерпретировать" (то есть выворачивать наизнанку) факты не может скрыть, что наша позиция честная и миролюбивая, а p@гу.... пардон, шо это я?... а пендоская -- лживая и разжигающая кровавый конфликт на Украине.... то лишний раз внимание прессы не помешает ............. кстати -- именно поэтому против "расширения" меркель и макарон, именно поэтому пендосы "не спешат" присоединиться к переговорам...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одного желания Зеленского не достаточно. Разве кто-то ещё хочет видеть Америку в "нормандском формате"?
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