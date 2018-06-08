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США перебросили в Украину военные самолеты

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США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке, во Львов прилетели 4 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США, на борту которых находятся порядка 150 человек - члены экипажа и персонал.

Самолеты используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков, с 4 по 16 июня 2018-го они будут совершать полеты в рамках учений.

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Самолеты-заправщики были переброшены в Украину из авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

Их цель - повысить безопасность европейских союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США предупредили Украину о новом нападении России.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Украина
Объект
НАТО
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