США испытали над Черным морем боевую ракету

Бомбардировщики США В-1В Lancer, совершившие на прошлой неделе дальний рейд над Европой и, в частности, Украиной, испытали над Черным морем новейшую американскую противокорабельную ракету авиационного базирования.

Она называется AGM-158C LRASM, пуска прошли 29 мая. Об этом информирует пресс-служба Стратегического командования США.

"Лансеры" из 28-го бомбардировочного крыла взлетели 29 мая с авиабазы Эллсворт, что в Южной Дакоте, пересекли Атлантику, Польшу и примерно в 10 часов утра вошли в воздушное пространство Украины", – напомнили в сообщении.

О ракете большой дальности AGM-158C LRASM, испытательные пуски которой прошли над Чорным морем, там уточнили, что она позволяет уничтожать боевые корабли противника на дальности до 1000 км в условиях сильного радиоэлектронного противодействия.

"LRASM – это оружие нового поколения, предназначенное для обнаружения и уничтожения конкретных целей в группах надводных военных кораблей в условиях радиоэлектронной борьбы. Она играет важнейшую роль в обеспечении доступа военно-морских сил США для работы как в открытом океане, так и в прибрежной зоне благодаря своей расширенной способности различать цели на большом расстоянии", – характеризует американскую ракету подполковник Тимоти Альбрехт.

Украинские Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum сопровождают двух В-1В Lancer ВВС США usafe.af.mil

По его словам, с помощью сценариев обучения во время миссий целевой группы по бомбардировкам летные экипажи В-1В Lancer могут обучаться новым возникающим угрозам. А это, добавил военный США, адекватно помогает им подготовиться к достижению целей Стратегии национальной обороны.

Стоит отметить, что американские тренировки совпали с испытаниями новейшей украинской противокорабельной ракеты Р-360МЦ "Нептун". Ее пуски, напомним, состоялись в тот же день и примерно в то же время, хотя в общем проходили на полигоне ВСУ "Алибей" в Одесской области в течение 27-30 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 29 мая воздушное пространство Украины пересекли два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, принадлежащих ВВС США.