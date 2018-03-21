Срыв выборов Путина в Украине: Россия решила "отомстить"

Комитет по международным делам Совета Федерации собрался подготовить "Белую книгу" нарушений прав человека в Украине в связи с недопуском россиян на избирательные участки, расположенные на территории диппредставительств РФ, 18 марта для голосования на выборах президента.

Данное решение было принято на заседании верхней палаты Федерального Cобрания в среду, 21 марта, передает "РИА Новости".

"Давайте поручим комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ в Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры", – сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, украинские власти "нарушили все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права".

Матвиенко также заявила, что необходимо "достучаться" до международного сообщества. Сенаторы поддержали ее инициативу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде зарегистрировали два проекта постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России.