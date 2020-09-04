Срыв спецоперации по "вагнеровцам": опубликована запись переговоров с СБУ

Алексей Титофф Расследования 17:06, 4.09.2020 Обновлено: 17:19, 4.09.2020

В сети появилась вероятная запись разговоров сотрудников Службы безопасности Украины и российских наемников ЧВК Вагнер.

Видео было показано во время брифинга народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева, который предоставлял доказательства срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Запись разговоров показывают, что вероятно, украинские спецслужбы причастны к появлению российских наемников в Беларуси.

Напомним, что ранее Арьев обнародовал документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер".

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