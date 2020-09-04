Срыв спецоперации по "вагнеровцам": опубликована запись переговоров с СБУ
В сети появилась вероятная запись разговоров сотрудников Службы безопасности Украины и российских наемников ЧВК Вагнер.
Видео было показано во время брифинга народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева, который предоставлял доказательства срыва спецоперации по "вагнеровцам".
Запись разговоров показывают, что вероятно, украинские спецслужбы причастны к появлению российских наемников в Беларуси.
Напомним, что ранее Арьев обнародовал документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер".
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава ОПУ Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы Андрей Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.