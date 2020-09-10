Срыв операции по "вагнеровцам": Луценко рассказал об "улове" разведки

Российские наемники из ЧВК Вагнер, которые должны были быть доставлены в Украину в результате операции украинских спецслужб, оказались участниками многих военных преступлений на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные во время пресс-конференции бывшим енпрокурором Украины Юрием Луценко.

"Это – результаты работы в рамках оперативно-розыскного дела Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Речь идет об одном из самых одиозных "вагнеровцев" Харитонове, который лично признается, что сбил на территории Украины в Луганской области наш самолет Су и два вертолета, и рассказывает о других вещах . Что получили наши разведчики? Паспорт гражданина РФ, военный билет, его автобиографию, на второй странице которой он пишет "В Донецкой области ЧП Дмитровка, учавствовал в обороне населенного пункта в составе батальона "Степь" с 27.05.2014 по 27.06.2014. Там участвовал в боевых действиях, произвел пять выстрелов из ПЗРК "Стрела", три выстрела были результативными, представление командира СБ "Степь" прилагаю", – процитировал сделанные наемником заметки Луценко.

Политик также продемонстрировал другие доказательства совершения военных преступлений россиянами из ЧВК Вагнера на Донбассе и награждение их за это указом президента РФ Владимира Путина.

"Далее вы видите его подпись, а дальше – представления командира на этого террориста, который сбил три украинских воздушно-военных судна. Представление, как вы знаете, делается в войсках для награждения, даже у террористов. А вот удостоверение к госнаграде РФ по этому представлению, а вот и наградная книжечка, о том, что Харитонов награжден медалью ордена за заслуги перед отечеством, первой степени... Подпись на этом документе указ Президента РФ от 23 апреля 2018 года – и личная подпись Путина ", – отмечает Луценко.

Согласно обнародованным доказательствами, таких наград у каждого из фигурантов "дела вагнеровцев" – немало.

"Также этот террорист был награжден еще одной наградой, еще одно удостоверение к награде и еще один указ за заслуги перед "отечеством" - Указ Президента РФ и личная подпись Путина. Таких награждаемых среди двадцати шести субъектов, которые вела наша разведка, много", – констатировал Луценко.

Он также продемонстрировал документы других наемников, которых задокументировали украинские спецслужбы.

"На слайдах вы видите – Руденко: паспорт, военный билет, награды. Павленко: паспорт, награды, опять же за подписью президента РФ. Сердюков: паспорт РФ, награды за подписью Путина, их много. ГУР МОУ установило 26 террористов, которые добровольно в рамках оперативной комбинации предоставили под процессуально-оформлены записи установочные документы на себя", – подчеркнул Луценко.

Он также отметил, что документы, которые были обнародованы народным депутатом Владимиром Арьевым, доказывают, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" была тщательно спланирована украинскими спецслужбами, на основе полученных доказательств были открыты уголовные производства. Однако в последний момент сделка была сорвана из-за утечки информации после совещания в Офисе президента.

"На всех протоколах сверху написано "рассекречены" и подпись, потому что в установленном законом порядке состоялось снятие грифа секретности и документы стали несекретными. Поэтому честные офицеры спецслужб, которые передали это журналисту, а также народному депутату Арьеву, действовали без нарушений режима секретности, мы тоже", – отметил Луценко.

Он описал хронологию событий перед срывом операции.

"29 июля в ночь вероятного начала операции следователи СБУ и прокуроры ГПУ бывшей военной прокуратуры, подготовили на всех 26 сообщения о подозрении, которые подписаны. Их должны были вручить террористам в момент их пребывания на украинской территории. Дата вручения подозрения – не более суток, поэтому 29-го в ночь написана, а 30-го должна была быть в руках террористов. На всех 26 эти документы подготовлены, они обвиняются на основании документов, полученных в рамках ОРСа ГУР и СБУ в террористических, военных преступлениях, примерно 15 статей. Причем у каждого из фигурантов текст разный, что свидетельствует о высокой квалификации и следователей СБУ, и прокуроров, которые готовили в срочном порядке эти подозрения", - отметил Луценко.

По его мнению, представленные доказательства доказывают тот факт, что власть пытается скрыть срыв важной спецоперации.

"В результате мы имеем абсолютно понятный вывод – власть и их прихлебатели на телеэфирах нам цинично врут, причем на самом высоком уровне, о том, что не было никакой операции украинских спецслужб против "вагнеровцев". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - резюмировал Луценко.

По словам политика, офицеры спецслужб, участвовавших в операции, готовы дать соответствующие показания парламентской ВСК, которая срочно должна быть создана, отметил Луценко. Он также убежден, что для объективного расследования в работе этой комиссии должны принимать участие родственники погибших от рук "вагнеровцев" украинских военных, которые уже зарегистрировали соответствующую петицию на сайте Верховной Рады. Всего за сутки она стала рекордсменом по количеству подписей: за создание ВСК высказались более 8000 подписантов.