Срок будет в любом случае: что грозит Стерненко за убийство человека

Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" и общественный активист Сергей Стерненко будет нести уголовную ответственность за нанесение смертельных ранений одному из нападавших.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Если у Стерненко есть раны, результат какой-то борьбы, то он вполне может попасть под условный срок. Но срок в любом случае будет", - считает он.

По словам эксперта, проблема заключается в отсутствии права у простых граждан на приобретение короткоствольного огнестрельного оружия.

"Это очень большая проблема, которая освещает то, что нужен закон о короткоствольном оружии. Это может произойти с каждым. Не просто с активистом "Правого сектора", или просто активистом. Это происходит на наших глазах. Вы видите криминальные хроники. У криминала на руках достаточно такого оружия, а простой гражданин не может купить себе пистолет для самообороны", - отметил Жирохов.

По убеждению эксперта, Министерство внутренних дел остается главным противником легализации этого оружия для обычных граждан.

"Нет лобби, которое бы протаскивало этот закон. Никто из элит в этом не заинтересован. Это правильное утверждение, что МВД и государство хочет, чтобы у него сохранялось право на насилие. Чтобы право применения оружия оставалось только за государством", - заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Стерненко поздно вечером 24 мая напали двое мужччин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП. В сети стали распространятся слухи, что он был военным и служил в 25-й аэромобильной бригаде.

Позже стало известно, что второго нападавшего задержали.