Срок — неделя: в САП поручили закрыть все дела о незаконном обогащении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий распорядился закрыть до 28 марта все уголовные дела о незаконном обогащении чиновников.

Об этом он рассказал 20 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщают "Украинские Новости".

"Я поставил НАБУ и САП срок до 27 марта. Я не буду ничего скрывать, и 28 марта я опубликую список со всеми фигурантами, по которым расследовались дела. К этому времени эти производства подлежат безусловному закрытию", — заявил Холодницкий.

Назар Холодницкий LIGA.net

По словам руководителя САП, четыре дела о незаконном обогащении, которые были переданы в суд, будут закрыты на ближайших заседаниях. В частности, дело в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна будет закрыто 3 апреля.

Он также отметил, что всего в НАБУ и САП расследовали 65 уголовных производств о незаконном обогащении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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