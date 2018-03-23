Срок до августа: Фельгенгауэр спрогнозировал наступление России

Россия не будет предпринимать в отношении Украины какие-либо шаги, как минимум до августа 2018 года.

Об этом в интервью Лига.net заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По его словам, для полномасштабной войны – "уже поздновато, время ушло", и связывает он такую "пассивность" Кремля в том числе и с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу.

"Если не удастся договориться с Трампом. И если Украина к августу сама не развалится. Тогда все может быть. Сейчас в Украине есть всякие Савченки и другие, все сложно. Потому нельзя сказать, что надежды Москвы на внутренний коллапс в Украине - абсолютно беспочвенны. Срок до августа", - добавил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская армия должна быть готова к широкомасштабному наступлению России в любой момент.