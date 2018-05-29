Срезало пол-автобуса: в Венгрии произошло жуткое ДТП с украинцами

В Будапеште поздно вечером 28 мая двухэтажный туристический автобус, следовавший из Украины, на пути к аэропорту Ферихедь на скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.

В результате столкновения почти весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен, передает mukachevo.net.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовало почти 50 пассажиров. На данный момент известно о 28 раненых, среди них 8 – с тяжелыми травмами.

О погибших не сообщается. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

На место ДТП немедленно прибыли спасатели и пожарные команды. Дорога в аэропорт была полностью перекрыта из-за спасательной операции. Четверых травмированных украинцев пожарные доставали из-под обломков.

Позже информацию о пострадавших украинцах подтвердили в МИД.

"К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала спикер ведомства Марьяна Беца.

ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии столкнулись микроавтобус и грузовик. Девять человек погибли.