"Срезайте не уши": всплыло личное о пойманной в Херсоне "женщине-офицере ДНР"

В сети нашлись личные фотографии "офицера" так называемых спецслужб ДНР Эллины Борозенной, которую 25 марта удалось задержать в Херсоне.
Террористка зарегистрировалась в соцсети "ВКонтакте" под фамилией мужа - Калиниченко. При этом большинство свежих фотографий на ее странице сделаны из Крыма, где у Борозенной живет родня по мужу.
Также в сети есть пропагандистские видео с Борозенной. На них она представляется "командиром отдельного тактического взвода антиснайпер "Сталинград". Впрочем, помимо видео с Борозенной, найти других упоминаний об этом отряде "Обозревателю" так и не удалось.
На одном из видео "командир антиснайперов" просит "мужчин Донбасса дарить своим женщинам на 8-е марта не банальные цветы, а шевроны с убитых украинских солдат". При этом Борозенная козыряет знаками отличия добровольческих батальонов "Донбасс", "Азов", "Айдар" и других, которые она якобы добыла в бою.
"Не режьте уши, а срезайте лучше шевроны", — заявила Борозенная.
Отметим, что террористка, думая что ее преступления забыты, приехала с территории аннексированного полуострова Крым и пыталась получить в Херсоне биометрический паспорт гражданина Украины.
При этом она сменила имидж, но была опознана благодаря программе распознавания лиц "Identigraf".
Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ поймала главаря разведки "ЛНР".
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