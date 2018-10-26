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''Средневековые пытки?'' В тюрьмах Полтавщины нашли запрещенные орудия

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Прокуратура Полтавской области в ходе проверки в местных исправительных колониях обнаружила орудия, которые могли использоваться для жестокого истязания заключенных.

"Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на воле людьми? После нечеловеческого обращения с ними?!" – написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, опубликовав фото находок.

"Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства, запрещенные законом: зацепы, рогач, лом, кувалда и тому подобное. Более того, зацепы и рогач оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2-3 см", – рассказала она.

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Руководству исправительных учреждений дали указание немедленно устранить выявленные нарушения. Запрещенные предметы изъяты для проведения ряда экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

''Средневековые пытки?'' В тюрьмах Полтавщины нашли запрещенные орудия
''Средневековые пытки?'' В тюрьмах Полтавщины нашли запрещенные орудия
''Средневековые пытки?'' В тюрьмах Полтавщины нашли запрещенные орудия
''Средневековые пытки?'' В тюрьмах Полтавщины нашли запрещенные орудия

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине сообщили о пытках и жутких условиях содержания заключенных в украинских СИЗО.

Персона
Лариса Сарган
Место
УкраинаПолтава
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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Широков Денис
Широков Денис
Теперь накажут за то,что не применяли разрешенные орудия.Жги ещё,Обоз)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Це Европа!
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