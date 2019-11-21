Среди жертв – воин АТО: в Одессе вскрыли масштабную аферу с трудоустройством. Видео

В Одессе разоблачили аферистов в сфере трудоустройства, среди их жертв оказался воин АТО.

Фирма, которая обещала парню работу в охране с зарплатой 900 грн за смену, потребовала за так называемые "информационные услуги" 1800 грн.

Так и не получив работы, боец обратился к одесским патриотам, которые наведались в офис хед-хантеров. Об этом в Facebook сообщил активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обманутый боец АТО Дем'ян Ганул/Facebook

Там активисты застали двух девушек и еще одну потенциальную жертву – также ветерана АТО. На полках офиса стояли пустые папки для документов, а на столах неработающие компьютеры.

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

Также активисты обнаружили выписку из Единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей, с именем руководителя этой фирмы по трудоустройству. Бизнесмена зовут Андрей Иванович Черкасов.

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

Активист Демьян Ганул отметил, что ранее в этом же помещении на улице Екатерининской, 37/7, работали квартирные аферисты, которые предлагали "услуги" по аренде квартир.

Он вызвал полицию, которая разбирается с законностью работы хед-хантеров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили группу мошенников, которые, выдавая себя за представителей одного из благотворительных фондов, обещали участникам АТО за 10 тысяч долларов решить вопрос о выдаче ордеров на социальное жилье в столице.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!