Главная Новости
21 ноября • обновлено в 18:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Среди жертв – воин АТО: в Одессе вскрыли масштабную аферу с трудоустройством. Видео

1.5т
Читать материал на украинском

В Одессе разоблачили аферистов в сфере трудоустройства, среди их жертв оказался воин АТО.

Фирма, которая обещала парню работу в охране с зарплатой 900 грн за смену, потребовала за так называемые "информационные услуги" 1800 грн.

Так и не получив работы, боец обратился к одесским патриотам, которые наведались в офис хед-хантеров. Об этом в Facebook сообщил активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обманутый боец АТО

Обманутый боец АТО

Дем'ян Ганул/Facebook

Новости
Банковские карты в опасности: аферисты придумали нестандартную схему обмана

Там активисты застали двух девушек и еще одну потенциальную жертву – также ветерана АТО. На полках офиса стояли пустые папки для документов, а на столах неработающие компьютеры.

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

Также активисты обнаружили выписку из Единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей, с именем руководителя этой фирмы по трудоустройству. Бизнесмена зовут Андрей Иванович Черкасов.

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

В Одессе вскрыли аферу с трудоустройством

Дем'ян Ганул/Facebook (скриншот)

Активист Демьян Ганул отметил, что ранее в этом же помещении на улице Екатерининской, 37/7, работали квартирные аферисты, которые предлагали "услуги" по аренде квартир.

Он вызвал полицию, которая разбирается с законностью работы хед-хантеров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили группу мошенников, которые, выдавая себя за представителей одного из благотворительных фондов, обещали участникам АТО за 10 тысяч долларов решить вопрос о выдаче ордеров на социальное жилье в столице.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы мошенники Ветераны войны на Донбассе трудоустройство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
26
2
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги